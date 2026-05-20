Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak'ta dünya üçüncülüğünü koruduğunu açıkladı. 2026'da 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sonuçla birlikte Türkiye'nin çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimi konusundaki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescillediğini vurguladı. Akdeniz'deki rekabet içinde Türkiye'nin yükselişini sürdürdüğünü ifade eden Bakan Ersoy, ücretsiz girişli halk plajlarının da uluslararası standartlarla genişletildiğini belirtti. Bu kapsamda Bodrum Türkbükü Halk Plajı'nın da Mavi Bayraklı plajlar arasına katıldığı açıklandı.

Yeni halk plajı projeleriyle Mavi Bayraklı kıyı sayısının artırılacağını ifade eden Ersoy, başarıda emeği geçen TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaşlara, yerel yönetimlere ve turizm sektörüne teşekkür etti.