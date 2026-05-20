Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı ve toplamda 624 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yatırım vaadiyle vatandaşları 624 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik baskında 119 kişi gözaltına alındı.

