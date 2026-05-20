İstanbul merkezli ve Şırnak'ı da kapsayan eş zamanlı operasyonda, dört ilçede kurşunlama ve saldırı olaylarına karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen baskında 8 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı ilçelerde meydana gelen kurşunlama ve saldırı olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir suç örgütünü tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin İstanbul'un dört ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ve kurşunlama olaylarına karıştığı belirlendi.

Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli, Şırnak'ı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, 'şehir eşkıyalarına' yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.