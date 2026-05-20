Kütahya'da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2026 Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında alınacak önlemler ve kurumların hazırlık düzeyi değerlendirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - 2026 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan tarafından TAMP çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve planlamalara ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda 2026 yılı planlamaları ile bahar ve güz dönemlerinde yaşanabilecek meteorolojik olaylara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Kurulda, afet anında tüm kurumların görev ve sorumluluklarının önceden belirlendiği, ekiplerin eğitim ve tatbikatlarla sürekli hazır tutulduğu ve olası bir durumda hızlı şekilde sahaya intikal edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Afet yönetiminde önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekilen toplantıda, bilimsel ve teknik esaslara uygun yapılaşmanın can ve mal kayıplarını önlemede kritik rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca kuraklık ve su kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerde, yağış rejimi ve baraj doluluk oranlarındaki artış da gündeme geldi.

Toplantıya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, il protokolü ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.