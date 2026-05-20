Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek sosyal medya ve dezenformasyona karşı uyarılarda bulundu. Bakan Bak, 'Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşıyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya ortamının doğru yönetilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Bak, gençlerin dijital dünyanın zararlı etkilerinden korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakanlık olarak dijital bağımlılık, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklara karşı çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Bak, gençlerin karşılaştıkları bilgileri sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Tarih boyunca propaganda ve dezenformasyonun toplumlar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu kaydeden Bakan Bak, özellikle II. Dünya Savaşı ve Irak'ın işgali dönemindeki propaganda faaliyetlerinin insanlığa ağır bedeller ödettiğini dile getirdi.

'5 BİN 400 PROJEYE DESTEK VERDİK'

Üniversite öğrenci topluluklarına yönelik hayata geçirilen ÜNİDES programı kapsamında önemli destekler sağladıklarını belirten Bakan Bak, 'ÜNİDES ile çeşitli alanlarda yaklaşık 5 bin 400 projeye destek verdik. Bunlardan 75 tanesi dezenformasyonla mücadele kulüplerinin başvurusu oldu. Bu projelerin 32'sini destekledik' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini aktaran Bakan Bak, Türkiye genelinde 579 gençlik merkezi ve 45 gençlik kampı bulunduğunu söyledi. Dijital okuryazarlık ve dijital okuma çalışmaları yürüttüklerini belirten Bak, gençlere 'Erteleme, üşenme, vazgeçme' mottosunu tavsiye etti.

Dezenformasyonla mücadelede doğru bilgiye hızlı ulaşmanın önemine değinen Bakan Bak, 'Diyorlar ki bu doğru. Siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşıyor. Dolayısıyla doğru olarak daha hızlı olmamız lazım' ifadelerini kullandı.

Bakanlığın mottosunun 'Türkiye'nin gücü gençliği' olduğunu belirten Bak, Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin ve sporun önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

MİLLİ TAKIMLARIN BAŞARILARINA VURGU

Konuşmasında milli takımların son dönemdeki başarılarına da değinen Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği elde ettiğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya ikincisi olduğunu ve A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılacağını ifade etti.

Bakanlık olarak yapay zekâ eğitimlerine de devam ettiklerini belirten Bak, yurtlarda yaklaşık 1 milyon öğrencinin barındığını söyledi. Gençlerin doğru bilgiye ulaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Bak, dezenformasyonla mücadele kulüplerinin çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Konuşmasının sonunda zirveye katılan öğrencilere sürpriz yapan Bakan Bak, 100 öğrenciyi Türkiye-Kuzey Makedonya futbol maçına, 100 öğrenciyi A Milli Basketbol Takımı'nın İsviçre karşılaşmasına ve 100 öğrenciyi de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Ligi ile Avrupa Şampiyonası maçlarına davet etti.

Bakan Bak, 'Ülkemiz için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Hiç kimsenin bu ülkeyi kontrol etmesine müsaade etmeyeceğiz' ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

