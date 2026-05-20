ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda Türkiye'nin arıcılık potansiyeline ve bal üretimindeki çeşitliliğe dikkat çekti.

Bakanlık yapılan infografikli açıklamada, Anadolu'nun farklı bölgelerinden elde edilen 39 coğrafi işaretli bal ile hem kalite standardının tescillendiği hem de yerel üreticilerin desteklendiği ifade edildi.

Arıların doğadaki ekosistemin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol üstlendiğini belirten Bakanlık, arı gen zenginliğinin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Paylaşımda, doğanın 'gizli kahramanları' olarak nitelendirilen arıların korunmasının üretime ve tarımsal verimliliğe doğrudan katkı sağladığı vurgulanırken, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü kutlayarak arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.