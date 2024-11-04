Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Karaman ilinde 02-03 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 17 farklı ilden toplam 279 sporcu mücadele ettiği Kuraş Büyük Kadınlar ve Erkekler Takım Müsabakaları tamamlandı.

BURSA(İGFA) - Müsabakalarda, şampiyonanın ilk gününde kadınlar kategorisinde yapılan müsabakalar sonucunda Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Gemlik Belediyespor Kulübü sporcularından oluşan Bursa İl Karması Kadın Takımı, Türkiye Şampiyonu oldu.

İkinci gün gerçekleşen erkekler kategorisinde ise tamamı Osmangazi Belediyespor Kulübü judocularından oluşan Bursa İl Karması Erkek Takımı, Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

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Turnuva boyunca kıyasıya geçen müsabakalar, kuraş sporunun ülke genelinde gördüğü ilgiyi gözler önüne serdi. Fair play ruhu içinde gerçekleşen karşılaşmalar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hem sporcular hem de izleyiciler açısından coşkulu geçen bu organizasyon, kuraş branşının yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.