Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı David Songulashvili ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ormancılık, sulama ve drenaj alanlarında mutabakat zabıtlarının imzalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Forumu kapsamında Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı David Songulashvili ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında ormancılık ile sulama ve drenaj alanlarını kapsayan mutabakat zabıtları imzalandı.

Bakan Yumaklı, anlaşmalarla birlikte ormanların sürdürülebilir yönetimi, orman yangınlarıyla mücadele, su kaynaklarının verimli kullanımı ve akıllı sulama sistemleri gibi birçok alanda bilgi, tecrübe ve teknoloji paylaşımının hedeflendiğini belirtti.

İklim değişikliğine uyum ve doğal kaynakların etkin yönetimine odaklanan iş birliğinin, Türkiye ile Gürcistan arasındaki komşuluk ilişkilerini daha da güçlendireceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, anlaşmaların iki ülke, iki halk ve bölge için hayırlı olmasını temenni etti. İmzalanan mutabakat zabıtlarının, çevre ve doğal kaynak yönetiminde ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.