İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili adli süreç başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen olayın ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, olayın faillerinin tespiti ve saldırının tüm boyutlarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.