Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medyada yer alan 'Suriye'nin Türkiye'ye yönelik ithalat kısıtlaması getirdiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin ithalata yönelik gümrük düzenlemelerinin yalnızca Türkiye'yi hedef aldığı yönündeki haber ve paylaşımların dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Suriye İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından 2025 yılında alınan kararların yeni bir uygulama gibi servis edildiği belirtilerek, düzenlemelerin yalnızca Türkiye'ye değil tüm ülkelerden yapılan ithalatı kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, iddiaların aksine Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin büyümeye devam ettiği vurgulandı. Buna göre, 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 350 milyon doları aştı.

Söz konusu açıklamada ayrıca, 7 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) I. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirme iradesini ortaya koyduğu kaydedildi. Merkez, kamuoyuna dost ve komşu ülkelerle ilişkileri hedef alan 'algı operasyonları' ve 'kara propaganda faaliyetlerine' karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.