Türkiye ile Somali arasında imzalanan ayni hibe desteği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye'nin Afrika politikası, Somali'deki yatırımları ve dış politika yaklaşımı tartışıldı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Somali arasında imzalanan 'Ayni Hibe Desteği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri sırasında siyasi partilerin temsilcileri Türkiye'nin Somali politikası, Afrika'daki etkinliği ve dış yardımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Somali'ye ihracatının 273 milyon dolara yükseldiğini belirterek Türk şirketlerinin doğrudan yatırımlarının 100 milyon doları aştığını söyledi. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin 'kazan-kazan' anlayışına dayandığını ifade eden Torun, Somali'deki varlığın emperyal güçlere karşı denge unsuru oluşturduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımların 1 milyar doları aştığını öne sürerek hükümetin dış yardım politikalarını eleştirdi. Türkeş, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların durumuna dikkat çekti.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Somali ve çevresindeki güvenlik risklerinin uluslararası ticareti tehdit ettiğini belirterek Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı önceleyen sorumluluklar üstlendiğini söylerken, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise konuşmasında bölgesel gelişmelere değinerek Türk-Kürt ittifakının önemine vurgu yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin anlaşmanın içeriğine doğrudan karşı olmadığını ancak Türkiye-Somali ilişkilerinin 'asimetrik ve belirsiz' bir zeminde ilerlediğini savundu. Emir, Türkiye'nin dış politikada Batı ile ilişkilerine dair eleştirilerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye'nin Afrika'da 'yapmak ve onarmak için' bulunduğunu belirterek Somali ile ilişkilerin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlendiğini ifade etti.

Genel Kurul görüşmelerini Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de locadan takip etti.

Teklifin kabul edilmesi sonrasında verilen ara ardından birleşim toplantısı, 12 Mayıs Salı günü saat 15.00'e ertelendi.