Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suudi Arabistan ile yapılan enerji santrali anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - DMM, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında yer alan 'Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon girişimi olduğunun altı çizildi. Açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade edildi.

Sivas ve Karaman'da kurulacak toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleriyle yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği, projelerin finansmanının yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin herhangi bir yatırım maliyetine katlanmayacağının altı çizildi.

Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartının bulunduğu, Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından birinin uygulanacağı ve santral arazilerinin mülkiyetinin tamamen Türkiye'de kalacağı vurgulandı.