Almanya'nın Leipzig kentinde meydana gelen trajik olayda, bir otomobilin yayaların arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Leipzig şehir merkezine yakın, yoğun bir bölgede gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklayan yetkililer, sürücünün kasıtlı mı yoksa, kontrol kaybı sonucu mu kalabalığın arasına daldığı henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından da resmi soruşturma başlatıldı.