Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğine yeni bir boyut kattığını vurguladı. Türkiye’nin Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Kavelaşvili, serbest ticaret anlaşmaları ve ihracatın geliştirilmesi için adımlar atılacağını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, bölgesel güvenlik, enerji ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

STRATEJİK PROJELER VE TİCARET

Kavelaşvili, Türkiye’nin Gürcistan’ın bir numaralı ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticari ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımları ve ihracatın artırılmasına yönelik fırsatları konuştuk. Serbest ticaret anlaşmalarının sağlayacağı avantajları değerlendirdik” dedi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerinin önemine dikkat çeken Kavelaşvili, “Bu projeler, ülkelerimiz için son derece mühim ve siyasi iş birliğimize yeni bir boyut katıyor” diye konuştu.

Gürcistan’ın özellikle Orta Doğu’daki istikrara katkı sunmaya hazır olduğunu belirten konuk Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, görüşmelerin iki ülke arasındaki güçlü iradeyi yansıttığını ifade etti.

Enerji, ticaret ve altyapı projeleriyle ilgili iş birliği olanaklarının detaylı şekilde ele alındığını kaydeden Kavelaşvili, bu toplantının Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyaret, iki komşu ülkenin ekonomik ve siyasi bağlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.