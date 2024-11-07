İletişim Başkanlığı, "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişi işten çıkarıldı" iddiasına yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişi işten çıkarıldı" iddiasının doğru olmadığını belirtilirken, "Mardin Büyükşehir Belediyesinde görevli çalışanların işten çıkarılması söz konusu değildir. Belediye çalışanları hizmetlerine devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: igf