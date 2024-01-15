MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilere verilmesini önerdiği seyyanen zamma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıcak bakmadığını öne sürdü. Sosyal medyada gündem olan emekliye zam konusu, X'te Trend Topic oldu.

Çok sayıda yorum Emekli zammına yapılması gereken zam isteği sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seyyaen zamma sıcak bakmadığı gündemde yerini aldı.

#EmekliBiletiniziKesti haşteki ve #EmekliyeŞimşekÇarptı Hashtag"leri ile gündeme oturdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'emeklilere en az 7 bin TL seyyanen zam yapılması ve bunun kök maaşa yansıtılması' talebi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e takıldı. Bahçeli'nin emekli maaşı talebine Şimşek'in sıcak bakmadığı aktarılırken emeklilere yapılacak yüksek zammın piyasada fiyat artışlarına yol açacağını ve sıcak bakmadığı belirtildi.