BASKİ Genel Müdürlüğü Haziran Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında su tarifelerine ilişkin önemli bir karar alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde BASKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla birinci kademe su kullanımına yüzde 20 indirim uygulanacak. Yaklaşık 652 bin aboneyi kapsayan düzenleme ile fatura tutarı ciddi oranda düşerken su tasarrufu da teşvik edilecek.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Haziran Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlığında gerçekleşti.

Su satış tarifelerinin düzenlenmesi konusunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Akın, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların üzerindeki maddi yükü kaldırmak için su tüketimi birinci kademede olan vatandaşlar için suda yüzde 20 indirim yapıldığı müjdesini verdi.

Balıkesir'in 20 ilçesinde yıllardır altyapıda yaşanan sorunları birer birer çözen, yeni su kaynaklarıyla halkın içme suyuna erişimini artırmaya yönelik önemli yatırımları hayata geçiren Başkan Akın, tüm Balıkesir'i kapsayan ve toplam 651 bin 633 abonenin faydalanacağı şekilde, birinci kademe su kullanımına yönelik koşulsuz, şartsız yüzde 20 indirim yapıldığını duyurdu.