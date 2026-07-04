Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye filosuna kazandırılan yeni araçların hizmete alım töreninde, 'Biz, afet yaşandıktan sonra harekete geçen bir yönetim anlayışıyla yetinmiyoruz. Riskleri önceden belirliyor, ekiplerimizi eğitiyor, filomuzu güçlendiriyor ve müdahale süremizi kısaltıyoruz.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere karşı daha dirençli bir hale getirmek için itfaiye filosunu modern ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Salih Tozan Kültür Merkezi yanında düzenlenen yeni itfaiye araçlarının hizmete alım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, itfaiye personelleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

'BÖLGENİN EN GÜÇLÜ İTFAİYE TEŞKİLATI OLACAĞIZ'

Yeni itfaiye araçlarının Balıkesir'e hayırlı olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Uygun imkanlarla kendi filomuzu daha da güçlendiriyoruz. 53 itfaiye aracını Balıkesir İtfaiyemizin kendi öz malı olarak envanterine kazandırıyoruz. Bunları da Dünya Bankasının kredisiyle temin ediyoruz. Bizim görevimiz de bu büyük sorumluluğu taşıyan çalışma arkadaşlarımızı güçlü araçlarla, güncel teknolojiyle ve ihtiyaç duydukları ekipmanlarla desteklemek. Bu anlayışla Balıkesir İtfaiyemizin araç filosuna 7 adet, 24 metre tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı kazandırıyoruz. Yeni araçlarımız, özellikle yüksek katlı binalarda yaşanabilecek yangınlarda ekiplerimizin olay yerine daha hızlı ulaşmasını ve müdahaleyi daha güvenli biçimde yürütmesini sağlayacak. Filomuza ayrıca bir K9 Arama Kurtarma Hizmet Aracı ekliyoruz. Bu aracımız, afetlerde, enkaz çalışmalarında ve kayıp kişilerin aranmasında görev yapan K9 ekiplerimizin sahadaki hareket gücünü artıracak. Yeni alımlarımızla toplam 53 aracımızı filomuza katarak bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olacağız. Türkiye'nin en donanımlı ve en liyakatlı itfaiyesi bizim itfaiyemizdir. Olay yerine en kısa sürede ulaşarak hemen müdahale ediyorlar.' şeklinde konuştu.