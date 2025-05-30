TÜİK verilerine göre, 2025 yılı birinci çeyreğinde GSYH yüzde 2 arttı. İnşaat sektörü yüzde 7,3 büyürken, tarım ve sanayi daraldı. Cari fiyatlarla GSYH 12 trilyon 125 milyar TL’ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Zincirlenmiş hacim endeksine göre GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,0 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0, takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

BÜYÜYEN SEKTÖRLER...

İnşaat yüzde 7,3 ile en yüksek büyümeyi kaydederken, bilgi ve iletişim yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki ve idari hizmetler yüzde 4,0, gayrimenkul yüzde 2,4, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta yüzde 0,5, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık yüzde 0,3 büyüdü.

DARALAN SEKTÖRLER...

Tarım sektörü yüzde 2,0, sanayi sektörü ise yüzde 1,8 küçüldü.

Verilere göre, GSYH, 2025 ilk çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı. ABD doları bazında ise 335 milyar 504 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 2,0, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,1 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,01 azalırken, ithalat yüzde 3,0 yükseldi.

İşgücü ödemeleri yüzde 42,9 artarak Gayrisafi Katma Değer içindeki payını yüzde 41,7’den yüzde 43,7’ye çıkardı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 artarken, payı yüzde 36,4’ten yüzde 35,0’a geriledi.