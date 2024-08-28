Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi büyük bir başarıya imza atarak iki bakanlık tarafından kabul edilen ve desteklenen ‘Engelleri Aşanlar’ temalı Muğla Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması düzenledi. Şube Başkanı Pınar Boyacı; “Yerelde başlattığımız projemizi uluslararası düzeye çıkaracağız” dedi.

MUĞLA (İGFA) - Söz konusu Film Yarışmasına katılım için son tarihin 27 Ekim 2024 olduğunu ifade eden Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Pınar Boyacı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Şube olarak iki yıl önce kısa film üzerine bir çalışma başlatmıştık. ‘Engelleri Aşanlar’ temalı bu Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışmasını ilk olarak yerelde yani Muğla ilini kapsayacak şekilde yaptık. Baktık ki bu çalışmamız çok beğenildi ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Geçen yıl bu çalışmamızı ulusal düzeye taşıdık. İnşaallah önümüzdeki yıl ise uluslararası düzeye çıkarmayı planlıyoruz.

“BAŞVURULAR 27 EKİM 2024 TARİHİNDE SONA ERECEK”

Bu çalışmamızı ve ortaya çıkan projemizi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da sunduk ve Bakanlık tarafından kabul edildi. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da projemize katkı verme kararı aldı. Böylece, projemiz iki bakanlık tarafından desteleniyor. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanlığında Beyazay Muğla Şubesi olarak bizim koordinatörlüğümüzde gerçekleştirdiğimiz ‘Engelleri Aşanlar’ temalı Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışması için 27 Ekim 2024 tarihine kadar başvuru alacağız. Yarışmaya katılmak isteyenler Yarışma şartları ve detaylar için Muğla Şubemize bizzat gelerek, telefonla veya Şubemizin internet sitesinden bize ulaşabilirler.

“KENDİ HİKAYENİZİ ANLATIN, SESİNİZİ DUYURUN VE BÜYÜK ÖDÜLLER İÇİN YARIŞIN”

Bizler, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi olarak; ‘Engelleri Aşanlar’ temasıyla Muğla Zeytin Çiçeği Ulusal Kısa Film Yarışmasını başlatarak kendi hikayenizi anlatın, sesinizi duyurun ve büyük ödüller için yarışın’ diyoruz” şeklinde konuştu.