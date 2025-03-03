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TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıda, TBMM'de düzenlenecek Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 82. Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındığı kaydedildi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanlık Divanı toplandı. ANKARA (İGFA) - TBMM'deki Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK)'nun toplantısı, KPK Eş başkanları AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel ile Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni'nin açıklamaları sonrasında basına kapalı devam etti.