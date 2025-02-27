2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yapan Türkiye, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artış kaydederek 2 milyon 171 bin 118 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı.

2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci, 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu.

Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.