Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Çin’in Guanghzou kentinde düzenlenen 18th International Edible Oil Expo 2025 Fuarı’nda Türk zeytinyağını tanıtarak 5 yılda 10 bin ton ihracat hedefini ortaya koydu.İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Türkiye’nin artan zeytin ve zeytinyağı rekoltesini katma değere dönüştürmek için Çin pazarına odaklandı.

Çin’in Guanghzou kentinde düzenlenen 18th International Edible Oil Expo 2025 Fuarı’na katılan EZZİB, Türkiye’nin zeytinyağı potansiyelini tanıttı.

Fuar kapsamında Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) Tanıtım Bölümü eski Başkanı Ender Gündüz, Türk zeytinyağını anlatan kapsamlı bir sunum yaptı.

EZZİB Başkan Yardımcısı Davut Er, Çin’in 1,4 milyarlık nüfusuyla büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak, 500 milyonluk yüksek gelir grubunun zeytinyağı tüketimine uygun olduğunu belirtti. Er, “Çin’in zeytinyağı ithalatı şu an 30 bin ton, 5 yıl içinde 100 bin tona ulaşacak. Hedefimiz, bu pazardan 10 bin tonluk pay almak” dedi. Er, 5-10 Kasım 2025’te düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda tadım etkinlikleriyle Türk zeytinyağını tanıtacaklarını ekledi.

Fuarın ikinci günü Er, Çin Tahıl ve Yağ Standartları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Dong Ping ile bir araya geldi. Ping, Çin’in yıllık 40 milyon ton yağ tükettiğini, kişi başı tüketimin 29,2 kg olduğunu ve sağlık bilincinin artmasıyla zeytinyağına talebin yükseldiğini belirtti. İki taraf, EZZİB ile komite arasında kurumsal iş birliği için mutabakata vardı. Er, Ping ve zeytinyağı alıcılarını Türkiye’ye davet ederek, teknik temaslar, üretim tesisi ziyaretleri ve iş görüşmeleri önerdi.

KANADA’YA YENİ HEDEF

EZZİB, Çin’den sonra 8-13 Eylül 2025’te Kanada’ya sektörel ticaret heyeti düzenleyecek.

Kanada’nın yıllık 30 bin ton sofralık zeytin ve 50 bin ton zeytinyağı ithalatından yüzde 10 pay almayı hedefleyen EZZİB, son 4 yılda Kanada’ya zeytinyağı ihracatını yüzde 577 artırarak 15 milyon dolara, sofralık zeytin ihracatını ise yüzde 100 artırarak 2 milyon dolara çıkardı.

EZZİB, Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Ülkeler Stratejisi” doğrultusunda Brezilya, Avustralya ve ABD’den sonra Kanada ile ihracatını büyütmeyi planlıyor.