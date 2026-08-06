Türk Tarih Kurumu, dijital arşiv ve eğitim içeriklerini bir araya getiren 'Dijital Tarih Akademisi' platformunu erişime açtı. Kullanıcılar, seminerlerden e-yayınlara, podcastlerden görsel arşivlere kadar birçok içeriğe tek noktadan ulaşabilecek.

ANKARA (İGFA) - Türk Tarih Kurumu (TTK), tarih alanındaki dijital içeriklere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı 'Dijital Tarih Akademisi' platformunu kullanıma sundu.

Yeni platform aracılığıyla kapsamlı eğitim seminerleri, elektronik yayınlar, podcastler, fotoğraf ve video arşivleri başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu'nun dijital birikimi tek çatı altında erişime açıldı.

TTK tarafından yapılan açıklamada, dijital akademinin tarih araştırmaları, eğitim faaliyetleri ve kültürel içeriklere erişim konusunda kullanıcılar için yeni bir kaynak olmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarih meraklıları, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler, platform üzerinden farklı kategorilerde hazırlanan içeriklere çevrim içi olarak ulaşabilecek.

Dijital Tarih Akademisi'ne dijitaltarihakademisi.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.