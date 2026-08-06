İSTANBUL (İGFA) - Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, dijital çalışma alışkanlıklarını da dönüştürüyor. Geçmişte ofis çalışanları günlük iş akışlarını sürdürebilmek için ortalama 4 ila 7 farklı uygulama kullanırken, yazılım geliştirme, tasarım ve dijital pazarlama gibi alanlarda bu sayı 10 ila 15 uygulamaya kadar çıkabiliyordu.

Yapay zekâ destekli platformların yaygınlaşmasıyla birlikte metin yazımı, veri analizi, fikir geliştirme ve operasyonel süreç yönetimi gibi birçok görev tek bir çalışma alanında bir araya gelmeye başladı. Kullanıcılar, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine yapay zekâ asistanları üzerinden daha bütünleşik çözümlere yöneliyor.

YARDIMCI YAZILIM İHTİYACI AZALIYOR

Araştırmalar, yapay zekâ asistanlarının özellikle yazılımcılar ve analistler için ek araçlara olan ihtiyacı azalttığını ortaya koyuyor. Copilot ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçların, arama motorları, kaynak siteleri ve yardımcı yazılımlara duyulan ihtiyacı önemli ölçüde düşürdüğü belirtiliyor.

Şirketler de benzer işlevlere sahip çok sayıdaki yazılım lisansını azaltarak yapay zekâ destekli daha kapsamlı platformlara yönelmeye başladı. Uzmanlara göre uygulamalar tamamen ortadan kalkmayacak; ancak kullanıcıların doğrudan etkileşim kurduğu bağımsız araçlar yerine, yapay zekâ sistemlerinin arka planında çalışan servisler haline gelecek.

GELECEĞİN DİJİTAL ASİSTANLARI

Önümüzdeki dönemde kullanıcıların telefonlarında çok sayıda uygulama yerine, farklı hizmetleri yönetebilen tek bir yapay zekâ asistanının bulunması bekleniyor. Bu asistanların alışveriş, bankacılık, eğitim ve günlük planlama gibi birçok alanda kullanıcı adına işlem yapabileceği öngörülüyor.

Mobil teknoloji şirketleri de bu dönüşüme yönelik çalışmalarını sürdürüyor. General Mobile, 2026'da tanıttığı yeni cihazlarıyla birlikte geliştirdiği GM AI yapay zekâ asistanında; içerik üretimi, görsel düzenleme, günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı asistan özellikleri ve eğitim odaklı yapay zekâ çözümlerini tek çatı altında sunmayı hedefliyor. Yapay zekâ destekli yeni nesil çözümler, kullanıcı deneyimini daha sade hale getirirken dijital araçların kullanım biçimini de yeniden şekillendiriyor.