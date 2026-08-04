İçerik üretiminin hızla yaygınlaşması dolayısıyla son bir yılda kamera ve fotoğraf kategorisine olan talep yüzde 70'in üzerinde artarken, en dikkat çekici değişim ise tüketicilerin satın alma davranışlarında yaşandı.

İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcılar artık yalnızca bir kamera satın almak yerine ışık, mikrofon ve diğer ekipmanları da aynı anda tercih ederek kendi içerik üretim stüdyolarını oluşturuyor.

E-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas'ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Menteş, içerik üretiminin niş bir hobi olmaktan çıkarak çok daha geniş kitleler için bir yatırım alanına dönüştüğünü belirterek, sosyal medya ve dijital ticaretin büyümesiyle birlikte kaliteli içerik üretme ihtiyacının doğrudan alışveriş alışkanlıklarına yansıdığını ifade etti.

KOBİ'LER DE KENDİ STÜDYOLARINI KURUYOR

İçerik üretiminin artık yalnızca profesyonellerin değil, bireylerden KOBİ'lere kadar geniş bir kitlenin gündeminde olduğunu vurgulayan Menteş, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerini tanıtmak, reklam maliyetlerini azaltmak ve sosyal medyada daha görünür olmak amacıyla kendi içeriklerini üretmeye başladığını söyledi. Bu değişim; kamera, ışık, mikrofon ve diğer çekim ekipmanlarına olan talebi doğrudan artırıyor.

Öte yandan akıllı telefon kameralarındaki teknolojik gelişmeler de pazardaki dönüşümü şekillendiriyor. Pek çok kullanıcı profesyonel kamera yerine telefonuyla çekim yapmayı tercih ederken, ışık, mikrofon ve tripod gibi tamamlayıcı ekipmanlara olan talep hızla yükseliyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre kendi mobil içerik üretim setlerini oluşturuyor.

VLOG KAMERALARI AÇIK ARA ÖNDE

Kamera kategorisinde son bir yılın en dikkat çekici yükselişi vlog kameralarında yaşandı. Türkiye genelinde bu kategoride yaklaşık yüzde 300'lük büyüme kaydedildi. İçerik üretiminin sosyal medya kullanıcılarından girişimcilere, KOBİ'lerden eğitmenlere kadar çok daha geniş bir kesim tarafından benimsenmesi, bu artışın temel nedenleri arasında yer alıyor. Analog ve şipşak kameralara olan ilgi de özellikle genç kullanıcılar arasında artmaya devam ederken, büyüme hızı açısından vlog kameraları açık ara öne çıkıyor. Bu tablo, içerik üretiminin geçici bir trend olmaktan çıkarak kalıcı bir alışkanlığa dönüştüğünü gösteriyor.

Kamera kategorisinin geniş ürün yelpazesi nedeniyle tek bir ortalama fiyat artışı vermenin doğru olmayacağını belirten Menteş, son bir yılda bazı ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 60 seviyelerine ulaştığını söyledi.