Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleye vatandaşların da katkı sağlaması amacıyla geliştirilen UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) mobil uygulamasını hatırlatarak, şüpheli durumların tek tuşla güvenlik birimlerine bildirilebileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğini artırmak amacıyla geliştirilen UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) mobil uygulamasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların uyuşturucuya ilişkin şüpheli durumları uygulama üzerinden hızlı ve kolay şekilde güvenlik güçlerine iletebileceği belirtildi.

Açıklamada, uygulama sayesinde kullanıcıların konum bilgilerini anlık olarak emniyet ekipleriyle paylaşabildiği, bu sayede ihbarlara daha hızlı müdahale edilebildiği ifade edildi.

Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadeleye destek olma çağrısında bulunan EGM, UYUMA mobil uygulamasının App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebildiğini hatırlattı.

UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) ile şüpheli durumları tek tıkla bildirebilir, uyuşturucu ile kesintisiz mücadelemize siz de destek olabilirsiniz.



????Konumunuzu anında ekiplerimizle paylaşarak kolayca ihbarda bulunabilirsiniz.



???? UYUMA mobil uygulamasını App Store ve: pic.twitter.com/8z912X4hsY — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 5, 2026