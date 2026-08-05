TÜİK'in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. İnternet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükselirken, e-ticaret yapanların oranı yüzde 60'a, e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranı ise yüzde 76'ya çıktı. WhatsApp en çok kullanılan uygulama olmayı sürdürdü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı geçen yılki yüzde 90,9 seviyesinden yüzde 92,3'e yükseldi. Erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak ölçüldü.

Dijital kamu hizmetlerine ilgi de artmaya devam etti. Son 12 ay içinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76'ya ulaştı. Kullanıcıların en çok tercih ettiği hizmet, yüzde 65,6 ile resmi kurumlarda kendileri hakkında tutulan kişisel bilgilere erişim oldu. Bunu kamu kurumlarından randevu alma ve kamu kurumlarının internet sitelerinden bilgi edinme işlemleri izledi.

Araştırma, e-ticaret kullanımındaki yükselişi de ortaya koydu. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin oranı bir yılda yüzde 55,7'den yüzde 60'a çıktı. Erkeklerde bu oran yüzde 63,4, kadınlarda ise yüzde 56,6 olarak gerçekleşirken, bireylerin yaklaşık yarısı son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi alışveriş yaptı.

İnternet üzerinden eğitim ve öğrenme faaliyetlerine katılım da dikkat çekici biçimde arttı. Son üç ay içinde eğitim, mesleki veya kişisel gelişim amacıyla çevrim içi öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı yüzde 22,9'a yükselerek geçen yıla göre 5,2 puan arttı.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında ise WhatsApp açık ara liderliğini korudu. Bireylerin yüzde 90'ı WhatsApp kullanırken, YouTube yüzde 77,6 ve Instagram yüzde 71,1 ile en çok tercih edilen diğer platformlar oldu.

İnternet kullananların en yaygın bağlantılı cihazı ise yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyonlar oldu. Akıllı ev cihazları yüzde 18,6, akıllı saat ve benzeri giyilebilir teknolojiler ise yüzde 16,7 kullanım oranına ulaştı.

Elektronik cihaz satın alırken tüketicilerin önceliği ise fiyat oldu. Katılımcıların yüzde 89,3'ü cep telefonu veya bilgisayar alırken fiyatı en önemli kriter olarak gösterirken, bunu donanım özellikleri, enerji verimliliği ve marka tercihi takip etti. Araştırmaya göre e-Devlet kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığı olurken, en düşük kullanım oranı yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.