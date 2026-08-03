Garanti BBVA'nın kurumsal hafızasını odağına alan arşivi Salt Araştırma'da çevrimiçi erişime açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Salt tarafından Nisan 2023'te başlatılan Garanti BBVA Arşivi çalışmalarının 10 bin belgelik ilk bölümü tamamlanarak çevrimiçi erişime açıldı.

Arşiv çalışmaları kapsamında afiş, rapor, reklam filmi, süreli yayın, fotoğraf, albüm, dia, broşür ve çeşitli objelerden oluşan 36 bini aşkın fiziksel materyal, Türkçe ve İngilizce olarak kataloglanıp dijital ortama aktarıldı ve yaklaşık 255 bin dijital belgenin envanter çalışması tamamlandı.

Bankanın 1946 yılındaki kuruluşundan günümüze uzanan koleksiyon, finansal sistemlerin dönüşümünden gündelik yaşama, iletişim dilinden görsel kültüre geniş bir birikimi barındırıyor; kurumun tarihini Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik dönüşümüyle birlikte ele alarak farklı okumalara kapı aralıyor. Banka çalışanlarının katkılarıyla yeni materyallerin eklenmeye devam ettiği arşiv, kurumsal kimlikten reklam iletişimine, toplumsal yatırımdan sürdürülebilirlik yaklaşımına uzanan kapsamlı bir seçkiyi içeriyor.

Böylece, bankanın kilometre taşlarını, teknolojiyi iş modelinin merkezine alan yaklaşımını ve dönüşen müşteri deneyimi anlayışını da gözler önüne seriyor.

Veri görselleştirme, algoritmik sistemler ve yapay zekâ analizleriyle çok katmanlı ve duyusal bir deneyim sunan sergi, 30 Eylül'e dek Salt Galata'daki Mastercard Sergi Mekânı'nda ücretsiz ziyaret edilebilir.