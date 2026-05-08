TÜİK'in Mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Aytlık ve yıllık bazda azalmanın yaşandığı sanayi üretimi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin sanayiyi zorladığını ve tedbirleri aldıklarını belirtti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre, 2026 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 azaldığı istatistiki verilerden sanayinin alt sektörleri incelendiğinde de, Mart'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,9 arttığı kaydedildi.

ŞİMŞEK: 'KÜRESEL BELİRSİZLİK SANAYİYİ ZORLUYOR, TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ekonomide baskı oluşturduğunu belirterek, sanayi üretimindeki son verileri değerlendirdi.

Bakan Şimşek, küresel ölçekte artan jeopolitik belirsizliklerin ve enerji maliyetlerindeki yükselişin ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ederek, ilk çeyrek sanayi üretim verilerine de değinerek üretimin çeyreklik bazda yüzde 0,2 arttığını, ancak eksik çalışma günlerinin etkisiyle yıllık bazda yüzde 1,3 daralma yaşandığını aktardı.

'SANAYİYİ DESTEKLEYECEK TEDBİRLER ALIYORUZ'

Mevcut küresel konjonktürün etkilerini sınırlamak için kapsamlı adımlar atıldığını belirten Baskan Şimşek, ekonomik istikrarı güçlendirme ve sanayi sektörünü destekleme yönünde politikaların sürdüğünü vurgularken, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi.