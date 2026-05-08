İzmit Belediyesinin Çayırköy'de başlattığı hasatla birlikte Çilek Köyü'nün taze çilekleri, Yahya Kaptan Gülümse Kafe'de satışa sunuluyor
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Çilek Köyü projesinde hasat dönemi başladı.
Doğayla iç içe üretimin teşvik edildiği projede, özenle yetiştirilen çilekler dalından toplanarak vatandaşlarla buluşuyor.
Tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen projede, sezonun ilk hasadıyla birlikte Çilek Köyü'nde yoğun bir mesai başladı.
Hasat edilen çilekler, İzmitlilerin kolaylıkla ulaşabilmesi için Yahya Kaptan'da bulunan Gülümse Kafe'de uygun fiyatla satışa sunuluyor.