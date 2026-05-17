Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında nisan ayında 48,2 milyon ton yük ve 1,17 milyon TEU konteyner elleçlenerek tüm zamanların nisan ayı rekorunun kırıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, limanlarda yük ve konteyner hareketliliğinde tarihi seviyelere ulaşıldığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, 'Limanlarımızda nisan ayında 48 milyon 230 bin 930 ton yük ve 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçleyerek nisan ayları içerisindeki tüm zamanların rekorunu kırdık' dedi. Nisan ayında elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 arttığını kaydetti.

Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk dört ayda ise toplam yük elleçleme miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 185 milyon 600 bin 883 tona yükseldi. Aynı dönemde konteyner elleçleme miktarı da yüzde 2,4 artarak 4 milyon 550 bin 209 TEU'ya ulaştı.

Nisan ayında yurt dışı yük taşımalarının da dikkat çekici seviyede arttığını belirten Uraloğlu, yurt dışına gönderilen yük miktarının 11 milyon 636 bin 276 ton, Türkiye limanlarına gelen yük miktarının ise yüzde 11,1 artışla 24 milyon 186 bin 253 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece toplam yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 35 milyon 822 bin 529 tona çıktı.

Bölge liman başkanlıkları arasında en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 64 bin 571 ton ile İskenderun'da gerçekleşti. İskenderun'u Kocaeli ve Aliağa bölge liman başkanlıkları takip etti.

Taşınan yük türleri arasında en fazla artış gösteren kalem demir cevheri ve konsantreleri oldu. Limanlarda bu yük grubunda 1 milyon 469 bin 277 ton elleçleme yapıldı. Yurt dışına taşınan yüklerde portland çimento ilk sırada yer alırken, ithalatta ham petrol başı çekti. Bakan Uraloğlu ayrıca, deniz yoluyla yapılan ihracat taşımalarında en fazla yükün İtalya'ya gönderildiğini, ithalatta ise en fazla yükün Rusya'dan geldiğini belirtti.