Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ihracatta hedef pazar olarak belirlediği Romanya ile ticari ilişkileri güçlendirmek için sektörel ticaret heyetleri ve fuar katılımlarının önündeki en önemli engellerden biri olan Schengen vizesi konusunda Romanya'dan destek aldı.

Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu ve Konsolos Nicolae Dan Dima ile bir araya gelen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, Egeli ihracatçıların vize süreçlerinde yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Görüşmede, Birliğin referans olduğu Schengen vizesi başvurularında süreçlerin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldı.

Başkonsolos Lilian Zamfiroiu, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin referans olduğu başvuruların daha hızlı değerlendirilmesi için destek vereceklerini ifade etti.

ROMANYA'YA TİCARET HEYETLERİ HIZ KAZANACAK

Vize süreçlerinde sağlanan kolaylığın ardından Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Romanya'ya yönelik sektörel ticaret heyetleri ve fuar organizasyonları için çalışmalarını hızlandırdı.

Türk mobilya sektörünün Romanya pazarında güçlü bir ivme yakaladığını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin Romanya'ya yıllık 300 milyon doların üzerinde mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

'ROMANYA'DA YÜZDE 20 PAZAR PAYI HEDEFLİYORUZ'

Türk mobilya sektörünün Balkan coğrafyasında son yıllarda önemli bir yükseliş yakaladığını dile getiren Gürle, şu değerlendirmede bulundu: 'Son dört yılda Balkanlar'da güçlü bir büyüme ivmesi yakaladık. Romanya'da bugün üçüncü büyük tedarikçi konumundayız ve yüzde 12 pazar payına ulaştık. Hedefimiz Romanya pazarındaki payımızı yüzde 20 seviyesine çıkarmak.'

Romanya ile ticari ilişkilerin daha güçlü bir zemine oturması için karşılıklı temasların süreceğini ifade eden Gürle, ihracatçı firmaların vize başvurularında Birlik olarak referans olacaklarını belirtti.

ROMANYA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 8. İHRACAT PAZARI

Türkiye'nin Romanya'ya toplam ihracatının 2025 yılında yüzde 5 artışla 8 milyar dolara ulaştığını kaydeden Gürle, Romanya'nın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8'inci ülke olduğunu söyledi. Gürle, 'Hedefimiz Romanya'ya ihracatta 10 milyar dolar seviyesine ulaşmak' dedi.

Bir sonraki görüşmede Romanya'nın İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu'nu Ege İhracatçı Birlikleri'nde ağırlayacaklarını aktaran Gürle, Romanya'daki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Gürle, 'Romanya tarafı, mobilya sektörünün kümelendiği bölgeler ile yatırım ve vergi avantajlarına ilişkin bir rapor hazırlayacak. Biz de hem ihracatımızı hem de Romanya'daki yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2022-2026 döneminde Güney Afrika, Fas, Hindistan, Irak, Suudi Arabistan, ABD, Romanya ve Bulgaristan'a sektörel ticaret heyetleri düzenledi. Türkiye'nin farklı illerinden 139 firmanın katıldığı organizasyonlarla sektörün yeni pazarlara erişimi desteklenirken, Birlik 2026-2030 döneminde ticaret heyeti programlarını daha da artırmayı hedefliyor.