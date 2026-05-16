Yatırım yoluyla vatandaşlık programları son yıllarda yalnızca seyahat özgürlüğü sağlayan finansal bir yatırım modeli olmaktan çıkarak, aile planlamasının da önemli bir parçası haline geldi.

İSTANBUL (İGFA) - 146 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan Karayip vatandaşlık programları içerisindeki Antigua and Barbuda, sunduğu aile kapsamı bakımından dikkat çeken ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri, birçok ülkede mümkün olmayan şekilde, belirli şartları taşıyan bekar kardeşlerin de başvuru kapsamına dahil edilebilmesi.

Yabancı yatırım alanında çalışan Avukat Özge Özmen Korkut, minimum 230 bin dolar bağış ya da minimum 300 bin dolar emlak yatırımı ile elde edilen Antigua and Barbuda pasaportu hakkında şu bilgileri verdi:

EVLENMEMİŞ BEKAR KARDEŞ

'Pek çok yatırım programında yalnızca eş ve çocuklar değerlendirme kapsamına alınırken, Antigua and Barbuda vatandaşlık programı aile yapısına daha geniş bir perspektiften yaklaşabiliyor. Özellikle evlenmemiş kardeşlerin de dosyaya eklenebilmesi, programı benzerlerinden ayıran önemli unsurlardan biri haline getiriyor. Bu durum özellikle; aile bağlarını koruyarak hareket etmek isteyen yatırımcılar, ⁠kardeşine uzun vadeli uluslararası hareketlilik sağlamak isteyen aileler açısından ciddi avantaj oluşturuyor.

BİRÇOK ÜLKE AĞIR ŞARTLAR GETİRİYOR

Karayip vatandaşlık programlarında aile kapsamı her ülkeye göre değişiklik gösterirken, bazı ülkelerde kardeş kabulü tamamen kaldırılmış durumda. Bazı programlarda ise yalnızca küçük yaştaki kardeşler kabul edilirken, bazı ülkeler ağır finansal bağımlılık şartları arayabiliyor. Bu nedenle Antigua and Barbuda'nın daha esnek yaklaşımı, özellikle geniş aile yapısına sahip başvuranlar açısından dikkat çekici bulunuyor.

TEK KRİTER BEKARLIK DEĞİL

Ancak her dosya bireysel olarak incelenir ve yalnızca 'bekar olmak' kriteri tek başına yeterli görülmeyebilir. Başvurularda medeni durum geçmişi, finansal yapı, aile ilişkileri ve resmi uygunluk kriterleri detaylı şekilde değerlendirilebiliyor. Bu arada, anne ve baba da programa dahil edilebiliyor. Bu zaten neredeyse tüm programlarda var.

PROFESYONEL HUKUKİ DANIŞMANLIK ALIN

Yatırım yoluyla vatandaşlık süreçlerinde en önemli noktalardan biri güncel mevzuat takibidir. Program şartlarının dönemsel olarak değişebilir ve başvuruların mutlaka profesyonel hukuki danışmanlık eşliğinde yürütülmesi gerekir. Özellikle son dönemde yatırımcılar yalnızca ikinci pasaport değil; aile bütünlüğünü koruyacak, uzun vadeli yaşam planlamasına katkı sağlayacak çözümler aradığı görülüyor. Bu nedenle aile kapsamı geniş olan vatandaşlık programlarının önümüzdeki dönemde daha da fazla ilgi görmesi bekleniyor.'