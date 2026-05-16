BALIKESİR (İGFA) - Tarımda Balıkesir Modelini geliştirmek için şehrin tarımsal potansiyelini ve arıcılık faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılara yönelik destekleri sürüyor. Kazdağları'nın oksijeni, toprağın bereketi ve eşsiz bitki örtüsüyle öne çıkan Balıkesir'de bal kalitesini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde üretilen kaliteli ana arı ve arı yüzükleri üreticilere dağıtıldı. Ana arı ve arı yüzüğü almak isteyen üreticiler 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni aradıktan sonra taleplerini ileterek başvuruda bulunabiliyorlar.

VERİM VE KALİTE ARTIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezinde üretilen arı yüzükleri ve ana arılar üreticilere dağıtıldı. Doğal arı ürünlerinde verim, kalite ve katma değerin artması, markalaşmanın sağlanması için Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezinde üretilen yüksek kaliteli ana arılar ve arı yüzükleri üreticilerle buluşturuldu. Arıların kaliteli koloniler kurabilmesi için sağlanan bu destek arıcıların yüzünü güldürdü.