Tarihi taş evleri, dar sokakları ve zengin kültürel mirasıyla ünlü Midyat'ta turizm yatırımları hız kesmiyor. Uluslararası zincir Ramada Encore by Wyndham Midyat, görkemli bir törenle kapılarını misafirlerine açtı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Geleneksel Midyat taş mimarisini modern konfor ve lüksle buluşturan otel, hem iş hem de turizm amaçlı seyahat edenler için yeni bir adres oldu. Bölge turizmine önemli ivme kazandırması beklenen tesis, Midyat'ın tarihi atmosferini çağdaş konaklama standartlarıyla taçlandırıyor.

Ramada Encore by Wyndham Midyat'ın açılış törenine Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Direktörü Özlem Şahin, otelin işletmecisi iş insanı Adnan Cengiz, eski belde belediye başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Özlem Şahin, Wyndham'ın Türkiye'deki büyümesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Türkiye'de 130 otele ulaşmanın ve Midyat gibi tarihi değeri yüksek bir ilçede yeni bir oteli hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz.'

Otel bünyesinde açık büfe kahvaltı, restoran, bar, spa merkezi, fitness salonu ve kapalı yüzme havuzu gibi birçok olanak yer alıyor. Misafirlere ayrıca ücretsiz yüksek hızlı internet, toplantı salonları ve yerel gezi organizasyonları da sunuluyor. Erişilebilir konumıyla dikkat çeken Ramada Encore by Wyndham Midyat'ın, özellikle kültür turizmi yapan yerli ve yabancı ziyaretçiler için tercih edilen bir alternatif olması hedefleniyor.

Tarihi Midyat'ta yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilen bu yatırım, bölgedeki turizm altyapısının güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.