Yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk yatak yan sanayi sektörü rotayı Afrika kıtasına çevirdi. Dünya genelinde yaklaşık 40 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip yatak üretim sektörünün önemli temsilcilerini bünyesinde buluşturan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği üyeleri, Afrika pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çıkarma yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk yatak yan sanayi sektörünün temsilcileri, 7-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Johannesburg'da düzenlenen AFROZUM - Mobilya & Yatak Aksesuarları, Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı'ndan yeni iş bağlantıları ve olumlu izlenimlerle döndü. Türk yatak yan sanayi sektörünün küresel pazardaki etkinliğini artırmayı hedefleyen organizasyon kapsamında, sektör temsilcileri Güney Afrika pazarında önemli temaslarda bulunurken, fuarın yeni ihracat kapıları açısından güçlü fırsatlar sunduğu belirtildi.

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan ve alternatif pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyleyen Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Başkanı Osman Güler, yatak yan sanayi olarak 30 bin kişilik istihdam ve 3 milyar dolar düzeyindeki üretim kapasitesi ile yaklaşık 150 ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını, sektörün dünyanın dört bir tarafındaki yatak üreticilerine tanıtılması için yurtdışı fuarlar ve toplantılara katılım sağladıklarını kaydetti.

IBIA Başkanı Osman Güler, Afrika'nın da hedef pazar olarak değerlendirildiğini belirterek, 'Sektörümüzün alternatif pazarlarda büyüme stratejisini hızlandırırken, Güney Afrika bölgesi öne çıkan merkezlerden biri haline gelmişti. Bu hedef doğrultusunda IBIA olarak BİFAŞ Fuarcılık ve Hedef Expo iş birliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde önemli bir buluşmayı daha başarıyla tamamladık. Johannesburg'daki Gallagher Convention Centre'da düzenlenen fuarımıza yoğun bir ilgi oldu. Etkinliğimiz boyunca Büyükelçimiz Sayın Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ve Ticari Ateşemiz Sayın Hayrünnisa Karcı da bizlerle yakından ilgilenerek bizleri yalnız bırakmadı' dedi.

Afrika önemli bir potansiyel

Afrika pazarının Türk yatak yan sanayi sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birlikleri açısından önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Osman Güler, organizasyonun ihracat hedeflerine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.

Güler açıklamasında, 'Hem sektörümüzün ihracat hedeflerini büyütmek hem de yeni iş birliklerine imza atmak için Güney Afrika'daki temaslarımız sayesinde kıtada güçlü bir başlangıç yaptık. Ticaret Bakanlığı destekleri kapsamında yer kirası, stant kurulumu ve dekorasyonu ile nakliye giderleri gibi kalemlerin karşılanması, firmalarımız açısından önemli bir avantaj sağladı. Afrika pazarında kalıcı ve sürdürülebilir iş birlikleri kurma adına son derece verimli bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu nedenle Ticaret Bakanlığımıza değerli destekleri için teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

IBIA öncülüğünde gerçekleştirilen programın, Türk yatak yan sanayi sektörünün Afrika kıtasındaki görünürlüğünü artırırken, özellikle Güney Afrika üzerinden bölge ülkelerine açılım için önemli bir zemin oluşturduğu değerlendiriliyor.