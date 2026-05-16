​Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Mardin İl Teşkilatı, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hatip Çelik'i makamında ziyaret etti. Geniş ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen ziyarette, kayıt dışı emlakçılıkla mücadelede elde edilen başarılar ve sektörün ticari konumunu güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

​Mardin'de emlak sektörünün standartlarını yükseltmek ve yasal esnafın haklarını korumak amacıyla örgütlenmesini hızla sürdüren Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) heyeti, kurum ziyaretlerine Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile devam etti. Kalabalık bir emlak danışmanı heyetiyle gerçekleştirilen ziyarette MTSO Başkanı Hatip Çelik, misafirperver ve yapıcı yaklaşımıyla sektöre güven verdi.

​MTSO'DA 'EMLAK KOMİTESİ' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Emlak esnafının haklı taleplerine cevap vereceklerini ve yasal çalışan danışmanlarla beraber yol yürümekten büyük gurur duyacağını ifade eden Başkan Hatip Çelik, kayıt dışı ve 'ayaküstü' emlakçılık yapanlara karşı esnafa tam destek sözü verdi. Sektörün ticari hayatta daha güçlü ve itibarlı bir zemine oturtulması amacıyla MTSO bünyesinde müstakil bir 'Emlak Komitesi' kurulacağının müjdesini veren Çelik, emlakçıların oda içindeki konumunun güçlendirileceğini vurguladı.

​AYAKÇILARA CEZA YAĞIYOR

Türkiye genelinde 50 bini aşkın üyeye ulaşarak gücünü ve mücadelesini her geçen gün büyüten TEDB'nin Mardin'deki kararlı duruşu somut meyvelerini vermeye başladı. Daha önce Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile yapılan kritik görüşmelerin ardından, sahada yasa dışı faaliyet gösterenlere karşı çember daraldı.

​Görüşmede TEDB yetkilileri tarafından vurgulanan en önemli konulardan biri de sahada artan denetimler oldu. Özellikle kamu personeli olduğu halde yasa dışı ve kayıt dışı olarak emlak işi yapanlara ve vergi kaçıran ayaküstü emlakçılara yönelik yaptırımların hız kazandığı belirtildi. Yetkililer, son dönemde yapılan yoğun çalışmalar ve takipler sonucu birçok kayıt dışı emlakçının ağır idari cezalara çarptırıldığını dile getirdi.

​Sektörü çok daha iyi şartlara taşımak için başlatılan bu mücadelenin durmaksızın devam edeceğinin altını çizen TEDB Mardin heyeti, mesleğin onurunu korumak adına tüm yasal mercilerle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.