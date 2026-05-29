Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sanayinin ve şehrin can damarı olan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesi'nin altyapısını güçlendirmek için ekipman desteği sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın afetlere karşı güçlü ve güvenli şehir vizyonu doğrultusunda en son 2015 yılında ekipman desteği alan OSB itfaiye personeli için 11 yıl sonra ilk kez Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) hibesi sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Afetlere karşı dirençli Balıkesir' vizyonu doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesine Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) hibe edildi. Yerel üretimin merkezi olan OSB bölgesinde olası yangınlara karşı itfaiye personellerinin daha güvenli ve etkin şekilde müdahale edebilmesi amacıyla, 600 derece sıcaklığa kadar koruma sağlayan ekipman desteği verildi. Yerel üretimin, istihdamın ve ekonominin merkezi olan OSB'deki fabrikalarda meydana gelebilecek olası endüstriyel yangınlar, kimyasal riskler ve kazalar göz önünde bulundurularak seçilen ekipmanlar en üst düzey teknolojiye sahip. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Amirliğinde düzenlenen törende Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından ekipmanlar, itfaiye personeline dağıtıldı.

USTAOĞLU: 'HAYIRLI OLSUN'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin, her geçen gün büyüyen yapısıyla şehrin ve ülkenin üretim lokomotiflerinden biri olduğunu belirtirken Büyükşehir Belediyesi tarafından OSB İtfaiyesine sağlanan ekipman desteğini de kıymetli bulduğunu söyledi. Ustaoğlu, itfaiye personellerine görevlerinde kolaylıklar dilerken, yeni ekipmanların hayırlı olması temennisinde bulundu.

'OSB BÖLGEMİZİ RİSKLERE KARŞI KORUYORUZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Şehrimizin ekonomisinin, üretiminin ve istihdamının kalbi olan Organize Sanayi Bölgemizi her türlü riske karşı korumak da en büyük sorumluluklarımızdan biridir. En son ekipman desteği 2015 yılında verilmiş. Biz de 11 yıl aradan sonra OSB itfaiyemize Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) hibe ettik. Dağıtımını yaptığımız, 600 derece sıcaklığa kadar koruma sağlayan üst düzey teknolojik ekipmanlarla, endüstriyel yangınlara ve kimyasal risklere karşı itfaiye erlerimizin can güvenliğini sağlarken aynı zamanda OSB bölgemizi olası kazalara karşı güçlendiriyoruz. Yeni ekipmanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum.' şeklinde konuştu.