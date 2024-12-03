Ülke genelinde engellilere yönelik nakit destek, sosyal hizmet, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha “İyilik Engel Tanımaz” dedi.ANKARA (İGFA) - “İyilik Engel Tanımaz” sloganıyla ülke genelinde engellilere yönelik yardım ve farkındalık faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, ihtiyaca yönelik destek ve hizmetleriyle engelleri aşmak için çalışıyor. 2024 yılı boyunca saha faaliyetleri, deprem bölgesindeki çalışmaları ve kültürel aktiviteleriyle engellilerle el ele çalışan Türk Kızılay, Engelsiz Kızılay yapılanmasıyla engellilerin gönüllülük faaliyetlerinde bizzat yer almasını destekliyor.

Türk Kızılay, Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği ile iş birliği içinde yürüttüğü “Gülümse” projesiyle bu yıl İzmir, Hatay ve Balıkesir’de her yaş grubundan 700 engellinin diş sağlığı hizmeti almasını sağladı. Engellilerin gönüllü diş hekimleri tarafından muayene edilerek tedavi işlemlerinin yapıldığı projenin bir sonraki ayağı 11 Aralık’ta İzmir’de gerçekleşecek.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde yürüttüğü iyileştirme çalışmaları kapsamında 1303 engelli yararlanıcı için toplamda 12 milyon lirayı aşkın nakit desteği sağladı. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya’da engelli rampası desteğiyle konteyner kentleri engelli erişimine uygun hale getiren Kızılay, afet ve acil durumlara hazırlık amaçlı eğitim materyallerini görme ve işitme engellilere yönelik Braille alfabesi ve seslendirme desteğiyle sundu.

GÖNÜLLÜLÜK ENGEL TANIMIYOR

2024 yılı boyunca 36 ilde 91 teşkilatla başta eğitim, kapasite geliştirme, sosyal hizmet, halk sağlığı ve ilk yardım olmak üzere 34 farklı alanda 573 saha faaliyeti gerçekleştiren Engelsiz Kızılay, engelli bireyleri gönüllülük faaliyetlerine dahil etmek üzere Engelsiz İkram Aracı’nı hizmete soktu. Engelli erişimine uygun şekilde özel olarak tasarlanan ikram aracı, engelli gönüllerinin sahada Türk Kızılay ekipleriyle omuz omuza çalışmasını amaçlıyor.