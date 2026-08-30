30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Ayrıca 30 gemi, 30 limanı ziyaret ederek 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

15 gemiyle İstanbul Boğazı geçişi gerçekleşti. Türk donanmasının gemileri, 30 Ağustos'un coşkusunu Boğaz'a taşıdı.

Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 30 gemi, 30 farklı limanı ziyarete açıldı. Gemiler, saat 17.00'ye kadar belirlenen limanlarda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Tüm vatandaşları bu anlamlı günde Türk donanmasının gemilerini ziyaret etmeye davet eden Milli Savunma Bakanlığı, 'Bu büyük gurura ortak olmak üzere tüm halkımızı gemilerimize bekliyoruz' mesajını paylaştı.