Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Temmuz’da 1.745 transit uçuşla günlük rekor, 12 Temmuz’da 6.110 uçuşla toplam trafik rekoru kırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında tarihi bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Temmuz 2025’te bin 745 transit uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “27 Nisan 2025’teki 1.729 uçuşluk rekoru geride bıraktık” dedi.

Bu arada 12 Temmuz 2025’te 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorunun tazelendiğini duyuran Bakan Uraloğlu, söz konusu rakamın 15 Haziran 2024’teki 5 bin 943 uçuşluk rekoru aştığını kaydederek, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin üstün koordinasyonuyla bu başarıları elde ettik. Türk hava sahası, Avrupa ile Körfez ve Asya arasında önemli bir hava koridoru olduğunu bir kez daha kanıtladı” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, “Gökyüzünü kırmızı beyaza boyayana kadar Türkiye’ye durmak yok” diyerek, hava trafik hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devam ettiğini belirtti.