Venezuela'da 25 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye, AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini bölgeye sevk etti. 75 kişilik ekip, Karakas'a ulaşarak çalışmalara başladı.

ANKARA (İGFA) - Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türkiye, AFAD koordinasyonunda hızla harekete geçti.

AFAD'ın koordinasyonunda, Dışişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yürütülen hazırlıkların ardından, Milli Savunma Bakanlığına ait iki uçakla 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği Venezuela'nın başkenti Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Bölgeye varan ekipler, Birleşmiş Milletler INSARAG prosedürleri kapsamında kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ile koordineli şekilde arama kurtarma, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine başladı.

AFAD, depremlerden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her yerde insani yardım çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vermek, Ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak, Venezuela halkının yaralarının sarılması sürecine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizin Venezuela'ya ulaşır: pic.twitter.com/ORswoM31HF — AFAD (@AFADBaskanlik) June 28, 2026