Eğitim amacıyla yaklaşık üç yıl önce ABD'ye gelen Burak Ünal'dan iki aydır haber alınamıyor. Oğlundan gelecek bir telefonu umutla bekleyen anne Gülhane Ünal, yaşadığı çaresizliği ABDPOST New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye anlatarak Amerika'daki Türk toplumundan yardım istedi.

ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Yaklaşık üç yıl önce eğitim amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Burak Ünal'dan iki aydır haber alınamıyor. Washington eyaletinin Seattle kentinde yaşayan gençten uzun süredir haber alamayan ailesinin endişesi her geçen gün büyüyor.



Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan anne Gülhane Ünal, yaşadığı çaresizliği ABDPOST New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye anlatarak Amerika'daki Türk toplumundan yardım istedi.





Eğitim İçin Gitti, Okulu Bırakıp Çalışmaya Başladı



ABDPOST'un edindiği bilgilere göre Burak Ünal, yaklaşık üç yıl önce eğitim amacıyla Seattle'a gitti. İlk iki yıl eğitimine devam eden genç, yaklaşık bir yıl önce okulunu bırakarak geçimini sağlayabilmek için bir markette çalışmaya başladı.



Ancak bir süre sonra işini kaybetti. Ailesinin aktardığına göre işini kaybetmesinin ardından psikolojik olarak zor bir süreç yaşamaya başladı ve çevresiyle iletişimini giderek azalttı.



'Bana Ulaşamazsan Ev Sahibimi Ara' Demişti



Anne Gülhane Ünal, oğlunun bir süre önce kendisine, uzun süre ulaşamaması halinde Texas'ta yaşayan ev sahibinin telefon numarasını verdiğini anlattı. O dönemde yaklaşık 15 gün boyunca Burak Ünal'dan haber alamayan anne, son çare olarak ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin girişimiyle Burak Ünal'ın aileyle yeniden iletişim kurduğu öğrenildi.



Ancak aynı yöntem bu kez sonuç vermedi. Anne Ünal, yaklaşık iki aydır oğluna ulaşamadığını, ev sahibinin de artık Burak Ünal'dan haber alamadığını söyledi.



Anne Ünal, oğlunun psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği, kimseyle görüşmek istemediği ve giderek içine kapandığı yönündeki bilgileri de Texas'taki ev sahibinden öğrendiğini belirtti. Ev sahibinin aileye aktardığına göre Burak Ünal son dönemde telefonlara cevap vermiyor, kimseyle iletişim kurmak istemiyor ve kendisini eve kapatıyordu.



Telefonu Tamamen Kapandı



Anne Gülhane Ünal, oğlunun daha önce aramalarına zaman zaman cevap verdiğini, en azından telefonunun çaldığını ancak son iki aydır telefonunun tamamen kapalı olduğunu söyledi.



'Eskiden ulaşamasam bile telefonu çalardı. Şimdi ise telefon tamamen kapalı. İki aydır hiçbir şekilde sesini duyamıyorum.' diyen anne, oğlunun bulunduğu yer ve sağlık durumuyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.



'Umarım Hâlâ Auburn'dadır'



Anne Ünal, oğlunun öğrencilik döneminde Washington eyaletinin Auburn kentinde kaldığını belirterek, hâlâ aynı şehirde olmasını umut ettiğini söyledi.



'Keşke hâlâ orada olsa...' diyen anne, oğlunun Auburn'da olabileceği ihtimalini koruduklarını ancak şu an tam olarak nerede bulunduğunu bilmediklerini ifade etti.

Amerika'da Hiçbir Yakını Yok



Ailenin verdiği bilgiye göre Burak Ünal'ın Amerika'da herhangi bir akrabası ya da yakını bulunmuyor. Seattle'da yaşamını tek başına sürdüren genç, okulunu bıraktıktan sonra bir süre çalıştı ancak daha sonra işsiz kaldı.



Ailesi, yaşadığı ekonomik ve psikolojik sıkıntıların ardından oğullarının tamamen içine kapandığını düşünüyor.



Anne Gülhane Ünal'dan Çağrı



İki aydır oğlundan haber alamayan Gülhane Ünal, Amerika'da yaşayan Türk toplumuna seslenerek yardım istedi.



'Tek isteğim oğlumun iyi olduğunu öğrenebilmek. Sesini duymak istiyorum. Onu gören, kendisiyle konuşan ya da nerede olduğunu bilen biri varsa lütfen bizimle iletişime geçsin.'



ABDPOST'tan Çağrı



ABDPOST ailesi, başta Washington eyaleti olmak üzere Seattle, Auburn ve çevresinde yaşayan vatandaşlardan, Burak Ünal'ı gören, kendisinden haber alan ya da bulunduğu yere ilişkin en küçük bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmelerini rica etti.



Paylaşılacak en küçük bilgi veya ipucu bile genç bir vatandaşımızın bulunmasına ve iki aydır evladından haber bekleyen bir annenin yaşadığı belirsizliğin sona ermesine katkı sağlayabilir.