Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk günü nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 50 ilden 787 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Trabzon Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 50 ilden toplam 787 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular şöyle oldu: Erkekler 60 kilo kategorisinde Furkan Salih Gül birinci, Enes Bilge ikinci olurken Ramazan Kibaroğlu ile Necdet Salih Pala üçüncülüğü paylaştı.

Erkekler 66 kilo kategorisinde Mustafa Berat Şimşek birinci, Ömer Faruk Pınar ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Güven Kurt ile Tunahan Dinç paylaştı. Erkekler 73 kilo kategorisinde Ümit Çırpan birinciliği, Burak İsmail Şengür ikinciliği elde ederken Yusuf Buluk ile Ömer Faruk Turgutlu üçüncülüğü paylaştı.

Erkekler +100 kilo kategorisinde ise Mahmutcan Maden birinci, Berat Hıdır ikinci oldu. Battal Serdar Arslan ile Zübeyir Talha Polat da üçüncülüğü paylaştı.

KADINLARDAN KIYASIYA MÜCADELE

Kadınlar 48 kilo kategorisinde Ayla Akkaya birinci, Fatma Zehra Meki ikinci, Merve Kaya ile Şevval Erdoğmuş üçüncü oldu. Kadınlar 52 kilo kategorisinde Ekin İtmeç birinci, Dilara Öz ikinci olurken Bilge Şimşek ile Fatma Deniz Avli üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar 57 kilo kategorisinde de Zeynep Öztürk birinci, Aybüke Gül ikinci oldu. Bu kategoride üçüncülüğü Semanur Yeşiltaş ile Lara Yılmaz paylaştı. Kadınlar +78 kilo kategorisinde ise Nisanur Serin birinci, Güner Kıymet Diker ikinci oldu, Sema Mete ile Irmak Ceylin Güçtekin de üçüncülüğü paylaştı.

Bugün devam edecek müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle şampiyona sona erecek.