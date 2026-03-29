TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında deplasmanda Anadolu Efes'e karşı geriden gelip üçüncü çeyrekte öne geçmeyi başarsa da parkeden 92-82 mağlup ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes'e konuk oldu.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleye Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Sadık Emir Kabaca, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Hugo Besson'un üçlüğüyle buldu. Alex Perez ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 4. dakikayı 8-9 önde geçen Bursa ekibi, 5. dakikada televizyon molasına 14-9 geride girerken, mola dönüşü Marek Blazevic ve Sadık Kabaca'nın basketleriyle skoru 14-14 eşitleyen konuk takım, Marek Blazevic, Jordan Floyd, Tolga Geçim ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla ilk çeyreği 21-21 beraberlikle kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında rakip sayılarına Özgür Cengiz, Lynn Kidd ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Jordan Floyd'un skor katkısıyla 14.30'da durumu 32-31'e getirdi. Alex Perez'in üçlüğü sonrası üst üste sayılar bulan Anadolu Efes 16. dakikada 7 sayılık fark (41-34) yakalayınca TOFAŞ molası gelirken, çeyrek sonunda Jordan Floyd, Alex Perez ve Marek Blazevic ile skor bulan konuk takım, soyunma odasına 51-43 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Marek Blazevic'in serbest atış sayıları sonrası ev sahibi takım, farkı çift hanelere (56-45) çıkarırken, Tolga Geçim, Alex Perez, Marek Blazevix ve Jordan Floyd ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, Jordan Floyd'un sayılarıyla 26. dakikada skora bir kez daha denge getirdi: 61-61. Alex Perez ve Sadik Kabaca'nın basketleriyle 27.30'da 64-65 öne geçmeyi başaran Mavi Yeşilliler, Sadık Emir Kabaca'nın üçlüğü sonrası Jordan Floyd'un sayılarıyla son çeyreğe 67-70 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında Tolga Geçim'in serbest atış sayıları sonrası 7-0'lık seri bulan Anadolu Efes 32. dakikada 75-72 öne geçerken, bu seriye kaptan Tolga'nın faul çizgisinden bulduğu sayılar son verdi: 75-74. Rakip sayıları karşısında Marek Blazevic, Jordan Floyd, Hugo Besson'ın sayılarıyla bitime 4.35 kala farkı 1'e (80-79) indiren Bursa temsilcisi, rakibin 5-0'lık serisine engel olamayınca bitime 3 dakika kala fark 6'ya çıktı: 85-79. Kalan bölümde rakibin farkı açmasını önleyemeyen TOFAŞ, parkeden 92-82 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes deplasmanında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 21 sayı; Jordan Floyd 18 sayı ve Alex Perez 15 sayıyla oynarken, Yiğitcan Saybir sakatlığı nedeniyle bu maçın da kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 4 Nisan Cumartesi günü evinde Trabzonspor Basketbol ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki 25. hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.