SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde B Grubu'nu lider tamamlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Play-Off'a çeyrek finalden katılma hakkı elde etti.

Büyükşehir'in çeyrek finalde ki rakibi ise Çiftlikköy Belediyespor oldu.

Serinin ilk karşılaşması 3 Nisan Cuma günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 6 Nisan'da Yalova'da gerçekleştirilecek. Seride eşitlik olması durumunda üçüncü ve son karşılaşma 9 Nisan'da yeniden Sakarya'da oynanacak.