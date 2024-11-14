Sektör temsilcilerinden Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği'nin öngörüsüne göre demir çelik sektörü 2025 yılında küresel etkinliklerle güç kazanacak.İZMİR (İGFA) - 2025 yılı demir çelik sektörünün uluslararası pazarlardaki etkisini ve rekabet gücünü artırmak için önemli etkinliklerle dolu bir yıl olacak.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “2025 yılında Avrupa’dan Orta Doğu’ya, sürdürülebilirlik odaklı projelerden ticaret heyetlerine kadar gerçekleştireceğimiz pek çok faaliyet, firmalarımızın küresel pazarda güçlenmesi için önemli bir zemin oluşturacak. 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde İtalya Milano’da Made in Steel Fuarı’nda güçlü bir temsil ile yer alacağız. Dünya yenilenebilir enerji alanında muazzam atılımlar içinde. Ülkemizin de bundan faydalanabilmesi bizim önceliğimiz. Bu yüzden 8-10 Nisan 2025 tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da türbin teknolojileri ve rüzgar enerjisi ekipmanları üreticilerini buluşturacak Rüzgar Enerjisi Zirvesi Wind Europe’da önemli iş birlikleri sağlayacağız.” dedi.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJESİ

2025 yılında başlayacak Demir ve Demirdışı Metaller Sektöründe Yeşil Dönüşüm ve Yurtdışı Pazarlama URGE Projesi ile sektörün karbon nötr hedefleri doğrultusunda dönüşümünü amaçladıklarını belirten Ertan, “AB Yeşil Mutabakatı ve temiz üretim hedefleriyle uyumlu projemizde, firmalarımızın yönetim süreçleri ve verimliliği geliştirilerek yeni pazar dinamiklerine uyum sağlamasını hedefliyoruz. 2025 yılında başlatmayı planladığımız Yeşil Akademi Programı ile de üye firmalarımızın personellerine yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil üretim konularında eğitimler sunarak sektörde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Yalçın Ertan, “Birliğimiz ve İtalyan temiz enerji kümesi COSVIG ortaklığında ve ENSİA koordinasyonunda yürütmekte olduğumuz İzmir Kalkınma Ajansı, İZENERJİ A.Ş. ve Eurosolar Türkiye’nin iştirakçi olarak yer aldığı “Karbon Yönetimi İçin Kümelerarası İşbirliği” projesi kapsamında 18-23 Kasım 2024 tarihinde Almanya’nın Hamburg kentine yönelik bir çalışma ve inceleme ziyareti gerçekleştireceğiz. Sınırda karbon düzenleme mekanizması konusunda ihracat yapan firmaların kapasitelerini geliştirmek, AB ile bilgi, deneyim alışverişi yapabilmek adına gerçekleştirilen ziyaret ile Ege Bölgesi demir çelik sektörünün, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına (SKDM) uyumunun sağlanması ve rekabetçi yapısının korunması için destek olmayı amaçlıyoruz.” dedi.