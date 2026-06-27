İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, 'Mirasın Peşinde: Dünya Müzelerinde Türk Çinileri' Sergisini gezerek tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kapanca Sokak Festivali kapsamında, geleneksel ve çağdaş sanatın buluştuğu sergiler sanatseverlere kapılarını açmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur tüm İzmitlileri Kapanca Sokak Festivaline ve değerli sergileri gezmeye davet ederek şu ifadeleri kullandı; '3. Uluslararası Kapanca Sokak Festivalimizin 2. Gününde yine farkındalık yaratan bir sergiyi tanıtmak istiyoruz. Yeni Hamam'ın içerisinde kadim kültürümüzün bir parçası olan çini eserlerimizi burada görme fırsatını bulduk. Birbirinden değerli bu parçaları görmeniz için sizleri davet ediyoruz.'

BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER

'Mirasın Peşinde' sergisinde, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait çini eserlerinden ilhamla hazırlanan çalışmalar 11 kadın sanatçının yorumuyla yeniden hayat buluyor. Eserler Tarihi Yeni Hamam Sergi Salonu'nda ziyaret edilebiliyor.