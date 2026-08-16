Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun göreve gelmesinin ardından özellikle yol ve pist bisikletinde genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik çalışmalar hız kazanırken, Türk bisikletinin geleceğine damga vurması beklenen yeni isimler de öne çıkıyor.

ORDU (İGFA) - Bu isimlerin başında ise Spor Toto Continental Team'in 22 yaşındaki genç sporcusu Ferhat Emişçi geliyor. Hem yol hem de pist bisikletinde gösterdiği performansla dikkat çeken Emişçi, elde ettiği başarılı sonuçlarla Türk bisikletinin gelecek vadeden sporcuları arasında gösteriliyor.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uluslararası yarışlarda kürsü başarısı elde eden Ferhat Emişçi, Tour of Ordu 2026'da da önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, organizasyonda 23 Yaş Altı (U23) kategorisinde 'Gelecek Vadeden En Genç Bisikletçi' ödülünün sahibi oldu.

Ödülünü Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat'tan alan Emişçi, yarış boyunca ortaya koyduğu performansla bisiklet otoritelerinin de dikkatini çekti.

22 yaşındaki genç bisikletçi, güçlü sürüşü ve yarış stiliyle Türk bisikletinin önemli isimlerinden Rıfat Çalışkan'a benzetilirken, bisiklet çevrelerinde Emişçi'nin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin önemli sporcularından biri olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı gibi Türk bisikletinin başarılı isimlerinin ardından genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak gösterilen Ferhat Emişçi, elde ettiği sonuçlarla Türk bisikletinde yeni bir yıldızın doğduğunun sinyallerini veriyor.